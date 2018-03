Schepen Michel Vincke trekt lijst sp.a 20 maart 2018

De lokale sp.a heeft Michel Vincke aangeduid als lijsttrekker en Emmanuel Gryspeert als lijstduwer. Michel Vincke (50) is sinds 2007 schepen van Financiën, Personeel, Onderwijs en Tewerkstelling. De partij roemt hem onder meer voor een doordacht financieel beleid en investeringen in het onderwijs. Vincke is ook voorzitter van dienstenbedrijf Plumo, waar honderd mensen werken. Emmanuel Gryspeert (72) is al tien jaar schepen van Openbare Werken en werkte mee aan de dorpskernrenovatie van Moere. Nu is hij bezig met de nieuwe jeugdsite en dorpskernvernieuwing van Snaaskerke. (TVA)