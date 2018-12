Schepen Emmanuel Gryspeert (sp.a) neemt na dertig jaar afscheid van de politiek Timmy Van Assche

03 december 2018

18u44 0 Gistel Met Emmanuel Gryspeert neemt Gistel straks afscheid van een vaste politieke waarde. De 72-jarige socialist raakte in oktober herverkozen, maar stopt op een hoogtepunt. “De jeugdige coalitie moet een kans krijgen.”

Emmanuel Gryspeert is – samen met zijn identieke tweelingbroer Lionel – een bekend gezicht in de Godelievestad. Emmanuel was afgevaardigde bij de vakbond ABVV toen hij als lasser actief was in de Oostendse UCB-fabriek. Het socialistische bloed zit al langer in de familie. Zo was grootvader Achiel een van de stichtende leden van de lokale partij. “Toenmalig kopstuk van de SP, Albert Dildick, vroeg me dertig jaar geleden om op de kieslijst te staan”, herinnert Emmanuel zich. “Op welke plaats ik ging staan, maakte me niks uit. Tot mijn grote verbazing veroverde ik van op de zevende plaats 333 stemmen. Dat waren er evenveel als Dildick, maar door zijn langere staat van dienst kreeg hij het zitje in de gemeenteraad en werd ik OCMW-raadslid. Dat bleek een interessante leerschool te zijn. Na drie jaar mocht ik alsnog naar de gemeenteraad toen een partijlid opstapte. Sindsdien mocht ik steevast in de gemeenteraad zitten. Mijn inzet voor de vele arbeiders heeft me veel stemmen opgeleverd.”

Gryspeert werkte onder drie burgemeesters: socialist Redgy Tulpin, bekend van de imposante snor, liberaal Roland Defreyne en de afgelopen twaalf jaar met Bart Halewyck (CD&V). “Roland Defreyne vroeg me om voorzitter van het OCMW te worden. Maar ik voelde me daar te onervaren voor. Twaalf jaar geleden vroeg Halewyck me om schepen te worden en dat heb ik dan wél aanvaard.” Al die tijd was Gryspeert bevoegd voor onder andere openbare werken, wegen en riolen, waterlopen, begraafplaatsen en patrimonium. “En ik blik met plezier terug op al die jaren”, glundert Gryspeert.

Stielman

“De mooiste projecten van de afgelopen twaalf jaar? Goh, het zijn er zo veel. In de Tempelierstraat kochten we de site van Infrax om de werkliedenploeg meer ruimte te geven. We hebben de nieuwe jeugdsite gebouwd, basisschool de Horizon in Snaaskerke vernieuwd en de begraafplaats opgefrist. Talloze straten werden vernieuwd: de doortocht van Zevekote, het centrum van Moere, de Gistelse centrumwegen Stationsstraat en Hoogstraat, Moerdijkstraat en Kanaalstraat, om er maar enkele te noemen. Ik ben ook fier op de aankoop van park en villa Les Sophoras. En het dossier van de Snaaskerkse dorpskernvernieuwing startte ik mee op. Ik heb me steeds 110 procent ingezet en blik tevreden terug op m’n carrière. Ik ben maar een ‘gewone stielman’ en ging tot mijn 17 jaar naar school. (lacht) Voor ik in de politiek ging, had ik nog nooit een computer aangestoken.”

Hoe kijkt Gryspeert nu naar de nieuwe coalitie van Open Vld, N-VA en sp.a? Nochtans deelde sp.a jaren de lakens uit met CD&V, die nu naar de oppositie wordt verdreven. Bovendien zakte sp.a van drie naar twee zetels. “De nieuwe bestuursploeg is jong en moet zeker een kans krijgen. Ik heb evenwel m’n bedenkingen bij de wijze waarop de coalitie tot stand kwam. Het was niet zo netjes dat Bart Halewyck (CD&V), die ik als een vriend beschouw, een voorakkoord sloot met Roland Defreyne (Open Vld). Anderzijds was het ook niet zo proper van Defreyne om CD&V aan het lijntje te houden, finaal met anderen in zee te gaan en zijn zoon Gauthier als burgemeester naar voren te schuiven. Maar het zij zo. Verkiezingen zijn nu eenmaal niet zo eenvoudig.”

Jong talent

“Sp.a verloor stemmen door de strijd tussen Halewyck en Defreyne, maar ook door de opkomst van Groen en Vlaams Belang. Wil sp.a terug groeien, moet ze jonge en gemotiveerde talenten naar voren schuiven. Maar het komt goed. Mijn opvolgster in de gemeenteraad, Ann Vandenbroele, is een zeer bekwaam politica. En kopman Michel Vincke, mijn beste vriend, weet welke richting hij met de partij uit moet. Ik had zelf meer verwacht van mijn persoonlijk resultaat. Ik zakte van 554 voorkeurstemmen in 2012 naar 367 stemmen. Ik trachtte nochtans iedereen steeds uit de nood te helpen.”

Reizen

“Het is nu tijd om de fakkel door te geven. Ik ben 72 jaar. Onder meer de lange avondvergaderingen zijn te vermoeiend aan het worden. Nu wil ik veel reizen. (glundert) Portugal staat alvast hoog op het lijstje en ik wil ook meer wandelen.”