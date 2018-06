Roemenen gestraft voor inbraken met geweld 29 juni 2018

03u08 0

Drie Roemenen zijn veroordeeld tot celstraffen tussen twee jaar en vier jaar cel, deels met uitstel, voor veertien feiten van inbraak en diefstal. Op 11 september vorig jaar werd een van hen betrapt bij een woninginbraak in Gistel. Korte tijd later kon zijn chauffeur opgepakt worden en een derde Roemeen kon geïdentificeerd worden via DNA-analyse. Die man is echter nog steeds spoorloos. De inbrekers zijn verantwoordelijk voor veertien feiten in heel België. Ze braken onder meer binnen in huizen in Halle, Hoegaarden en Wallonië. Daarbij stalen ze altijd geld, juwelen en multimedia. Bij een van de feiten werd de eerste beklaagde betrapt door een vrouw die net thuis kwam en boven gestommel hoorde. Toen ze ging kijken, maakte de Roemeen zich snel uit de voeten en duwde hij de vrouw van de trap. Zij raakte hierbij zwaargewond en liep breuken op. Het slachtoffer stelde zich burgerlijke partij en krijgt van de rechter 8.735 euro schadevergoeding toegewezen. (JHM)