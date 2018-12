Rode Kruis Gistel waarschuwt: “Iemand misbruikt onze naam om koekjes te verkopen” Timmy Van Assche

10 december 2018

15u02 3 Gistel De Gistelse afdeling van het Rode Kruis luidt de alarmbel. Een of meerdere personen gaan van deur tot deur om koekjes te verkopen in naam van de lokale afdeling.

Het Rode Kruis Gistel benadrukt dat er geen vrijwilligers op pad zijn en dat er al helemaal geen koekjesverkoop gaande is. “Als wij een actie organiseren, lichten we steeds het grote publiek in via bijvoorbeeld Facebook of onze website”, zegt voorzitter Larsen Debussche. “We hebben het stadsbestuur en de politie alvast ingelicht. Het is jammer dat onze goede naam misbruikt wordt. Eerder was er al een soortgelijk geval in Ichtegem, maar de daders werden nooit gevat.” Wat moeten inwoners van Gistel dan doen? “We raden mensen aan om de verkopers te vragen naar een legitimatiebewijs. Elke vrijwilliger van het Rode Kruis heeft namelijk zo’n bewijs bij zich. Het heeft de grootte van een identiteitskaart en behalve een naam staat er ook een lidnummer bij. Bovendien is zo’n kaart maar vijf jaar geldig”, geeft Debussche nog mee.