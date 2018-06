Rocken, drinken en... zwemmen op Rocktopus 28 juni 2018

Het festival Rocktopus in de Zomerloosstraat in Gistel is komende zaterdag aan zijn vierde editie toe. Niet enkel met binnen- en buitenlands talent zoals Iguana Death Cult (NL), Korfbal (NL), King Dick (BE) of Bront (BE) proberen de organisatoren de vorige edities te overtreffen. "Dit jaar kunnen festivalgangers ook een verfrissende duik nemen in onze zwemcontainer, gesponsord door Containers Lateste. We lieten de container komen vanwege de goede weersvoorspellingen", zegt mede-organisator Mads D'Hulster. De 25 crewleden trokken gisteren de grote muziektent op en werken aan de laatste voorbereidingen voor het festival, dat zaterdag om 16 uur begint. Info en tickets via www.rocktopus.be. (BBO)