Politie volgt oliespoor na ongeval met vlucht 18 juli 2018

In de Galgestraat in Gistel pleegde een bestuurder maandagavond rond 20.40 uur vluchtmisdrijf na een ongeval.





De bestuurder reed ter hoogte van huisnummer 39 tegen een verkeersremmer en zette zijn weg verder.





Door de aanrijding was de auto beschadigd en lekte er olie op de baan. De politie kon het oliespoor volgen en trof de bestuurder thuis aan. De man testte positief op een alcoholtest en moest zijn rijbewijs voor 6 uur inleveren. Zijn auto bleek zwaar beschadigd en werd getakeld. De brandweer ruimde het oliespoor op.





(BBO)