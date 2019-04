Politie pakt twee drinkebroers op TVA BBO

07 april 2019

14u59 0 Gistel Even voor de middag pakte de politie twee stomdronken Polen op in de Warandestraat.

Het duo zorgde voor onrust in de stad en werden door omwonenden opgemerkt. De twee wandelden dan richting de Oostmolen, waar een lentehappening gaande was. Daar probeerden de Polen zich te mengen tussen de aanwezigen in de hoop zo uit het zicht van de politie te blijven. Hun plan mislukte, de agenten grepen de dronkaards bij de kraag en namen hen mee voor verder verhoor.