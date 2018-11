Ploegbaas steekt broek van collega in brand 24 november 2018

Een 38-jarige man uit Gistel staat in de rechtbank van Brugge terecht omdat hij de broek van een collega in brand stak op een bouwwerf. De beklaagde was op dat moment ploegbaas en goot een ontvlambaar product over de broek van het 27-jarig slachtoffer. Hij haalde een aansteker boven, waarna de broek meteen in brand vloog. De twintiger hield er derdegraads brandwonden aan over en lijdt elke dag pijn. Zijn benen zijn bovendien heel erg gevoelig. Doordat het incident als een arbeidsongeval werd bestempeld kwam de verzekering tussenbeide. Zijn advocaat vroeg evenwel een provisonele schadevergoeding van 10.000 euro voor de geleden schade en het inkomensverlies. Volgens de ploegbaas zelf ging het om een uit de hand gelopen grap. "Hij wou eigenlijk op een plagerige manier wijzen op de gevaren van dat product maar had zeker dergelijke zware gevolgen niet voor ogen", pleitte zijn advocaat. De rechter doet uitspraak op 20 december. (MMB)