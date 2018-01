Pedofiel (77) verliest vijf jaar burgerrechten 02u32 0

Een 77-jarige man uit Gistel heeft een jaar cel met uitstel gekregen. Hij moet drie jaar lang strenge voorwaarden naleven. In 2014 werden de Belgische autoriteiten op de hoogte gebracht door het Zwitserse gerecht, dat een grootschalig onderzoek hield naar een pedofilienetwerk. Ze brachten hen op het spoor van de 77-jarige G.H.uit Gistel. Die man deelde via een online netwerk duizenden kinderpornofoto's. Op 11 juni 2015 viel de politie binnen in zijn huis. De agenten namen zijn computer, usb-sticks, harde schijven en cd-roms in beslag. Die stonden vol met kinderpornofoto's. Uit onderzoek bleek dat hij liefst 529 contacten had in het pedofilienetwerk. De man verklaarde dat hij als kind zelf misbruikt werd en hij dat jarenlang had verdrongen. Maar door de vele schandalen in de kerk kwam het trauma terug bovendrijven en transformeerde hij van slachtoffer naar dader, om te weten "hoe het voelde als dader". Hij kreeg 3.000 euro boete en is voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. (JHM)