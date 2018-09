Oxfam viert verjaardag met speciale actie 03 september 2018

Wereldwinkel Oxfam, in de Kerkstraat 5, viert haar twintigste verjaardag. In september wordt dit uitdrukkelijk gevierd met de actie '(H)eerlijk tafelen in en rond Gistel'. Wie tussen nu en 30 september in de wereldwinkel van Gistel een minimumaankoop van





25 euro doet, krijgt een bon van 5 euro. Die bon kan tussen 1 en 31 oktober besteed worden bij deelnemende Gistelse horecazaken Amarant, BRUS, 3D-Lunch, hoevehotel Ter Haeghe, La Gare, Sansuniek en 't Paviljoentje, Knapp Lekker Lang in Oostende en Lilly in Leffinge. Elke deelnemende horecazaak heeft een Oxfam-fairtradegerecht op de kaart staan. Info: 059/41.34.33.





(TVA)