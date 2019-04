Opschudding en verkeershinder aan Markt door vergeten pot op fornuis Bart Boterman

01 april 2019

19u53 0 Gistel Aan de Markt van Gistel was er rond 18.45 uur enige opschudding en verkeershinder door een kleine keukenbrand. De oorzaak was een vergeten pot op het fornuis in een appartement.

De brandweer werd opgeroepen omdat bewoners van een appartementsgebouw brand roken. “Bij aankomst stond iedereen buiten, maar niemand wist waar de brand vandaan kwam. Snel werd duidelijk dat de brand woedde in op de bovenste verdieping, in het appartement waar niemand aanwezig was”, zegt majoor Frank Vanhixe van de Gistelse brandweer. De pompiers braken de deur open en troffen een brandende pot aan op het fornuis. Die waren de bewoners vergeten bij het verlaten van hun appartement. “De schade valt uiteindelijk mee, afgezien van wat roetafzetting en brandschade aan het fornuis. Gelukkig maar”, aldus Vanhixe.

De afwezige bewoners werden verwittigd door de politie. Intussen startte de brandweer met het ventileren van het appartement en de gangen van het gebouw. Intussen was de straat afgesloten en dat zorgde voor verkeershinder. Het verkeer uit de Stationsstraat diende opnieuw de Hoogstraat in de rijden. Een vrachtwagen slaagde er niet meteen in om de bocht te maken en dat zorgde voor een tiental minuten oponthoud. Rond 19.30 uur was de hinder voorbij en kon het verkeer opnieuw voorbij.