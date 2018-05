Opschudding door sigarettenpeuk 23 mei 2018

In de Hoogstraat in Gistel was er gisteren iets voor 13 uur opschudding door een rookpluim. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse en de straat werd even afgesloten door de politie, met verkeershinder tot gevolg. Al snel bleek van groot gevaar geen sprake. De rook was afkomstig uit een holte in de stoep voor de gevel van kledingwinkel Zeeman. Wellicht deed een weggegooide sigarettenpeuk enkele opgehoopte bladeren ontbranden, gestuwd door de afvoer van een ventilatiesysteem in een garage onder de Zeeman. De brandweer bluste het vuurtje onmiddellijk.





(BBO)