Oppositiepartij Groen mag gemeenteraad niet livestreamen, maar stad onderzoekt andere opties Timmy Van Assche

08 maart 2019

14u30 0 Gistel De vraag van Groen om zelf een livestream van de gemeenteraad te verzorgen op haar Facebookpagina, werd verworpen. Het stadsbestuur onderzoekt nu hoe ze op termijn toch een rechtstreekse uitzending kan verzorgen.

Oppositieraadslid Kimberly Maenhoudt van Groen had liefst van al zelf, met een smartphone of tablet, een livestream verzorgd van de maandelijkse gemeenteraad. Maar haar verzoek ketste op een njet van de meerderheid. “We hebben advies ingewonnen van de VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Zij raden dergelijke livestreams af omdat het kan leiden tot grote chaos als iedereen of elke fractie begint met filmen”, gaf gemeenteraadsvoorzitter Wim Gevaert (Open Vld) mee. “We hadden al een eerste offerte opgevraagd, maar we zijn geschrokken van de prijs. De stad zal wel veder onderzoeken hoe ze op termijn een livestream kan organiseren.”