Opnieuw een stembureau in het woonzorgcentrum

Sint–Godelieve op 26 mei Timmy Van Assche

20 februari 2019

15u27 0 Gistel Voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen op 26 mei wordt er opnieuw een stembureau geïnstalleerd in woonzorgcentrum Sint-Godelieve.

Pas bij jongste gemeente- en provincieraadsverkiezingen werd voor het eerst een stembureau ingericht in Sint-Godelieve. “Dit heeft als doel de maatschappelijke participatie van de inwoners te stimuleren”, stelt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). “Op deze manier moeten de bewoners van het woonzorgcentrum geen grote verplaatsing doen en kunnen ze onafhankelijk van derden hun stem uitbrengen.” Het stembureau is uitgerust met stemhokjes die maximaal zijn aangepast aan de noden van rolwagengebruikers. “Het stembureau biedt de inwoners van de omliggende straten, zoals de Sint-Jans-Gasthuisstraat, Bruidstraat, Godelieveplein en Neerhofstraat, de kans om kennis te maken met het leven in het woonzorgcentrum”, besluit Defreyne.