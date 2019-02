Oplossing voor filevorming Vaartstraat in de maak Timmy Van Assche

01 februari 2019

12u43 0 Gistel Het schepencollege onderzoekt de mogelijkheden om de filevorming in de Vaartstraat aan te pakken. Door twee verkeersdrempels is het voor automobilisten komende vanuit Oostende vaan lang aanschuiven geblazen.

‘s Ochtends en in de namiddag, telkens rond het spitsuur, is het voor automobilisten vanuit Oostende vaak aanschuiven geblazen in de Vaartstraat, ter hoogte van de twee verkeersdrempels. Je moet niet alleen vertragen voor de drempels op zich, maar bovendien hebben tegenliggers komende vanuit Gistel voorrang. Dat leidt soms tot lange wachttijden. Geert Deschacht (Open Vld), schepen van onder andere openbare werken en infrastructuur, zoekt met de coalitiepartners naar een oplossing. “Hier moeten we echt dringend iets aan doen”, zegt Deschacht. “We denken daarom aan de aanleg van een rondpunt ter hoogte van de Groenedreef (ongeveer 200 meter voor de eerste verkeersdrempel komende vanuit Oostende, red.) of een uitwijkstrook voor wie uit de richting van Oostende komt. Die ingrepen zorgen ervoor dat automobilisten weliswaar moeten vertragen, maar garandeert een vlotte doorgang en verkeersveiligheid.” De verkeersdrempels zelf zouden daarbij afgebroken worden.” Een timing, laat staan kostprijs, is er nog niet.