Open Vld mikt op meerderheid 26 juni 2018

Oppositiepartij Open Vld wil na de volgende verkiezingen in de meerderheid zetelen. De liberalen waren in 2012 en 2006 procentueel al de grootste partij, maar CD&V, sp.a en N-VA vormen sinds 2006 een coalitie. "De verkiezingen beloven een open strijd te worden, want er zijn spanningen binnen de huidige coalitie", zei lijsttrekker Roland Defreyne bij de voorstelling van de kieslijst. "Wij opperen voor meer overleg en betere communicatie met de inwoners. Ook het onderhoud van het openbaar domein moet beter, zoals het tijdig maaien van bermen, het herstellen van de landelijke wegen en het onderhoud van de groenzones. We zouden leefloners kunnen motiveren om gemeenschapswerk te doen, zoals het onderhouden van het openbaar domein." De partij zal nu haar programma verfijnen. Op de 23-koppige kieslijst, geduwd door Noël Cordier, staan elf nieuwe namen, zoals Guillaume Vandamme, Gauthier Defreyne, Viviane Declercq en Sabine Van Eynde. Gerard Gevaert staat voorlaatste, Ann Bentein is tweede. (TVA)