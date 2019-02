Op dit drumstel mag je vooral niet roffelen: kunstenares stelt glazen muziekinstrument tentoon Timmy Van Assche

19 februari 2019

12u34 0 Gistel Kunstenares Sabine Van Eynde uit Moere verrast met een drumstel waarvan de cimbalen en drumvellen vervangen zijn door glas met koperfolie. Binnenin zitten lampen verstopt, waardoor een mooi lichtspel ontstaat. Komend weekend kan je dit en andere werken bekijken in Ettelgem.

Sabine is zo’n vijf jaar bezig met haar kunstvorm: ze snijdt vormen uit glas, slijpt ze en soldeert de vormen vervolgens met koperfolie. Vorige maand nog raakte bekend dat ze awards voor Volvo Belux mocht maken, nu pakt ze weer uit met een knap kunstwerk: een drumstel waarvan de cimbalen en slagvellen zijn vervangen. “De inspiratie voor dit werk kwam zomaar, uit het niets - dat overkomt me wel vaker. Ik dacht dat het simpelweg mooi moest zijn om glas en verlichting te verwerken in een drumstel”, vertelt Sabine. “Ik ging dus op zoek naar een tweedehands drumstel en al gauw had ik er eentje gevonden in Veurne. Nog voor ik aan het kunstwerk begon, besloot ik de naam van de laatste eigenaar in de titel te verwerken.” Vandaar ook de naam ‘Warre, don’t drum’. “Het bevat een duidelijke boodschap: je mag er dus echt nooit meer op drummen”, lacht Sabine. “Ik haalde de cimbalen en vellen uit de drum en legde er glas met koperfolie in. Aan de binnenkant van de trommen stopte ik LED-verlichting. Om een mooi lichteffect te bekomen, schilderde ik de binnenkant ook in het zwart. Ik ontwierp voor elke trom een ander ontwerp die toch bij elkaar passen. De manier waarop het licht in het gekleurd glas weerspiegelt en reflecteert is subliem. Het drumstel is al een tijdje klaar, maar ik maakte het bewust nog niet openbaar” Op zaterdag 23 en zondag 24 februari stelt ze dit werk met nog andere stukken tentoon in de Sint-Eligiuskerk, het dorpshuis, school en Eligiuszaal in Ettelgem. Je kan er terecht op zaterdag van 14.30 tot 18 uur en op zondag vanaf 10 tot 18 uur in het kader van de negende winterse tentoonstelling. Ook andere kunstenaars uit de regio tekenen present. Alle praktische info: www.ettelgem.be.