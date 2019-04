Oostmolen ontwaakt uit winterslaap met sfeervolle seizoensopening Timmy Van Assche

07 april 2019

13u46 0 Gistel De Oostmolen, één van Gistels mooiste toeristische attracties, beleefde een mooie opening van haar seizoen. Een goeie 200 bezoekers kwamen er genieten van een goed glas, oesters, zon en een flinke streep erfgoed.

De molen in de Warandestraat is een beschermd monument en is een bekend zicht in de stad. De eerste vermelding van de Oostmolen dateert al van 1302, maar ze is tot op vandaag in gebruik. Er worden kleine hoeveelheden graan gemalen en olie geslagen. Tussen april en oktober is de molen elke zondag open voor bezoek. Om de molen te laten ontwaken uit haar winterslaap, wordt al voor de derde keer een sfeervolle seizoensopening gehouden. “De jaren daarvoor organiseerden we in januari een zogenaamde avonddraaiing. Maar we hadden regelmatig af te rekenen met slecht weer en beslisten het over een andere boeg te gooien”, vertelt molenaar Benoît Delaere. “Tot dusver hebben we het tijdens dit lente-evenement altijd getroffen met het weer. Weet je, een molen was vroeger een echte ontmoetingsplaats in de stad of het dorp. Landbouwers kwamen er samen en mensen sloegen hier een praatje. We willen hier opnieuw een ontmoetingsplaats van maken en lijken daar in te slagen.” De lenteopening lokte alvast meer dan 200 bezoekers.

De Blankenbergse Shantykoor zorgde voor sfeervolle folkmuziek en bezoekers stortten zich op goeie cava, fruitsap en verse oesters. Uiteraard stond de molen centraal en kon iedereen een kijkje nemen naar dit ingenieus stuk erfgoed. Dorine De Smet kwam met haar Nederlandse schoondochter Marieke en kleinkinderen Carlo (5) en Vera (7) een kijkje nemen. “Ik kom elk jaar naar de opening. De molen is een prachtig stukje geschiedenis en ik steun dan ook de organisatoren en naburige heemkring Gestella", zegt Dorine. “Ja, in Nederland heb je ook mooie molens, maar niet zo mooi als deze”, knipoogt Marieke. “Ook voor de kinderen is het tof om niet alleen de molen aan de buitenkant, maar ook vanbinnen te bekijken. En ze kunnen ook wat buitenspelen op het domein rond de molen.”