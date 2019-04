Oostmolen draait komende zondag nieuw seizoen in Timmy Van Assche

01 april 2019

16u45 0 Gistel Voor het derde jaar op rij organiseren de molenaars van de Oostmolen opnieuw een seizoensopening.

Op zondag 7 april vanaf 11 uur is iedereen opnieuw welkom op de site van de Oostmolen in de Warandestraat. Het Shantykoor uit Blankenberge komt op bezoek met folkmuziek. Een glaasje cava en Oostendse oesters maken het geheel compleet. Doorlopend zijn er geleide bezoeken aan de werkende molen.

De Oostmolen is een van de belangrijkste trekpleisters van Gistel. De historische molen - de eerste vermelding dateert al van 1302 - noteerde in 2018 maar liefst 1.750 individuele bezoekers en twintig groepsbezoeken. De molen is een tot torenkotmolen omgebouwde staakmolen waar zowel olie als graan worden bewerkt. Tot oktober is de molen elke zondag te bezoeken.