Ongeval op IJzerwegstraat 30 juni 2018

Langs de IJzerwegstraat is donderdag rond 18.20 uur een ongeval tussen twee personenwagens gebeurd. De 22-jarige V.W. uit Jabbeke kwam uit de Dorpsstraat en verloor aan het kruispunt met de IJzerwegstraat de controle over het stuur. Zijn auto kwam dwars over de rijbaan te staan. Een 77-jarige Gistelnaar die uit de tegenovergestelde richting kwam, kon de auto van de Jabbekenaar niet meer ontwijken. Door het ongeval raakte V.W. lichtgewond, maar een ziekenhuisopname was niet nodig. De wagens werden getakeld. (BBO)