Ongeval op E40, heli landt op snelweg

31 december 2018

Op de E40 ter hoogte van Snaaskerke bij Gistel gebeurde rond 16 uur een ongeval tussen een personenwagen en een vrachtwagen. De MUG-helikopter landde op de autosnelweg. Een bestuurder raakte uiteindelijk lichtgewond.

Het incident gebeurde in de richting van Calais, ter hoogte van de oude spoorlijn Groene 62 in Snaaskerke. Een personenwagen reed om ongekende reden achteraan in op een vrachtwagen. Het voertuig kwam tot stilstand tegen de vangrails en ook de vrachtwagen stopte meteen op de pechstrook.

Politie, brandweer en ook de MUG-helikopter rukten uit omdat er geen zicht was op de ernst van het ongeval. De autosnelweg werd afgesloten zodat de heli veilig kon landen, met een file tot gevolg. Na controle bleek de bestuurder van de personenwagen lichtgewond te zijn geraakt en was een transport met de helikopter niet nodig. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht met een ambulance. De heli maakte zich uit de voeten en de auto werd getakeld. Het fileprobleem loste zich snel op.