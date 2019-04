Onbekende dumpt mazout in riool Groenedreef, goedje komt in beek terecht Bart Boterman

02 april 2019

16u44 0 Gistel In de Groenedreef in Gistel is dinsdagmiddag rond 15 uur milieuvervuiling vastgesteld. Buurtbewoners belden de brandweer omdat er mazout in een beek stroomt, allicht het gevolg van illegale lozing.

De pompiers ging meteen ter plaatse. “Volgens onze vaststellingen is de mazout in de riolering terechtgekomen en vervolgens in de beek gestroomd. We hebben nutsmaatschappij Fluvius gevorderd om het probleem aan te pakken”, zegt majoor Frank Vanhixe van de Gistelse brandweer. Hoeveel mazout er is geloosd, is moeilijk te achterhalen.

De straat werd afgesloten om de ploeg van Fluvius ongehinderd hun werk te laten uitvoeren. Die laat de riolering voorlopig afsluiten om de lozing in de beek te doen stoppen. Daarna wordt mogelijks nog een detergent in de riolering gespoten om de mazout te doen oplossen.