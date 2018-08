OKRA viert feest tijdens 'fin de saison' 01 augustus 2018

De Gistelse afdeling van OKRA vierde feest tijdens haar jaarlijkse 'fin de saison'. 130 aanwezigen genoten van een lekker feestmaal. De afdeling vierde overigens haar zestigste verjaardag. Pierre en Lieve Traen-Verstegen, Jacques en Georgette Soete-Coene, Urbain en Maria Lambert-Vanhecke werden in de bloemetjes gezet voor hun vijftigste huwelijksverjaardag. Willy en Paula Houck-Depuydt, Marcel en Monique Reynaert-Decombel zijn zelfs zestig jaar getrouwd. Verder werd ook kaartkampioen Lieve Sys in de hulde betrokken, net als Pierre en Lieve Traen-Verstegen voor hun jarenlange inzet in de fietsclub.





(TVA)