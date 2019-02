OCMW’s slaan de handen in elkaar en begeleiden leefloners en werklozen naar de arbeidsmarkt Timmy Van Assche

19 februari 2019

15u57 0 Gistel Mensen met een leefloon of langdurig werklozen worden via het Europees Sociaal Fonds of ESF-project begeleid naar tewerkstelling. De OCMW’s van Ichtegem, Koekelare, Bredene, Gistel en loopbaanbegeleiding Loca Consult sluiten een samenwerking af en vragen subsidies aan.

Via deze middelen worden extra medewerkers aangeworven om inwoners te begeleiden in het ESF-project. Er zijn allerlei redenen waardoor mensen in financiële moeilijkheden verzeilen en er niet in slagen een inkomen via werk te verwerven. De acties binnen het project verkleinen de afstand tot de arbeidsmarkt.

Projecten?

In de voormiddag nemen ze taken op de werkvloer op: groenonderhoud, opruimen van zwerfvuil, verdelen van het infoblad Gistelzine, de Vrijetijdskrant en affiches, banken en verkeersborden afwassen, onderhoud van plantenbakken en poetsen van bijvoorbeeld toiletten en musea, speelgoed afwassen, boekrekken afstoffen of helpen met de voedselbedeling. In de namiddag leren ze solliciteren, contacten leggen met werkgevers, cv’s opmaken, omgaan met informatica, oplossingen zoeken voor huisvesting of kinderopvang. Loca Consult neemt de begeleiding op zich en doet alle mogelijke inspanningen om de deelnemers opnieuw toegang te laten vinden tot de arbeidsmarkt. Het project loopt tot en met december 2019 en precies 88 mensen kunnen er aan deelnemen.