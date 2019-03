OCMW onderzoekt mogelijkheid naar extra doorgangswoningen in de Bruidstraat Timmy Van Assche

23 maart 2019

10u00 0 Gistel Er komen allicht twee extra doorgangswoningen in de Bruidstraat 11. Dat meldt bevoegd schepen Michel Vincke (sp.a). Momenteel zijn er in Gistel vijf soortgelijke woningen.

Omdat er nood is aan bijkomende doorgangswoningen onderzoekt het OCMW de mogelijkheid om het gebouw in de Bruidstraat 11 te verbouwen tot doorgangswoningen. Het OCMW beschikt momenteel over vijf doorgangswoningen en zou dat willen optrekken naar zeven. “Mensen die dakloos zijn of dreigen dakloos te worden, kunnen beroep doen op het OCMW om in aanmerking te komen voor een doorgangswoning”, zegt Vincke. “Het gaat hierbij bijvoorbeeld om slachtoffers van een brand, onbewoonbaarverklaring van hun woning, uithuiszetting of relationele moeilijkheden. Het verblijf in een doorgangswoning is tijdelijk.” Eén woonunit wordt voorbehouden als lokaal opvanginitiatief of LOI, ter vervanging van de LOI-woning in de Neerhofstraat 6. Een LOI is een kleinschalig opvanginitiatief voor asielzoekers, georganiseerd door een OCMW en gefinancierd door de federale overheid. Gistel voldoet hieromtrent aan de federale eisen.