OCMW en vzw Footstep gaan samenwerken voor klusjes aan huis en in de tuin bij 65-plussers

Timmy Van Assche

08 april 2019

19u12 1 Gistel Het OCMW van Gistel gaat een samenwerking aan met de vzw Footstep. “Zij verzorgen kleine herstellings- of onderhoudswerken in en rond het huis voor inwoners ouder dan 65 jaar en die zelf niet meer voor die klusjes kunnen instaan”, zegt schepen van sociale zaken Michel Vincke (sp.a).

Footstep is een maatwerkbedrijf die tewerkstelling biedt aan mensen die (nog) niet of nooit in een traditionele onderneming aan de slag kunnen. De klant betaalt voor het uitvoeren van de taken, verplaatsingsonkosten, gebruik van gereedschap en de verzekering. Daarop kan de klant aan het OCMW een premie aanvragen. “Het OCMW geeft een thuiszorgpremie voor klusjes als de klant behoort tot de vermelde doelgroep, het werk werd uitgevoerd door Footstep en de uitgevoerde werken voorkomen in de lijst van erkende klusjes.” Voor de erkende klusjes houdt het OCMW speciaal rekening met werken die de veiligheid in en om het huis bevorderen en het wooncomfort van de klant verzekeren. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de klusjes binnenhuis en kleine herstellingen buiten het huis. Als 65-plusser kan je rechtstreeks contact opnemen met Footstep via 050/44.02.65 of via het OCMW op 059/27.06.60.