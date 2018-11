Nieuwe uitbaters Al Dente leveren ook aan huis 29 november 2018

02u25 0 Gistel De pizza- en pastabar Al Dente in de Nieuwpoortsesteenweg heeft nieuwe uitbaters. Silvio Tomaro (24) en Amy Coolsaet (22) nemen de afhaalzaak over van Pasquale Napoli en zijn vrouw Anneleen, die Al Dente elf jaar runden.

"Eigenlijk wilde mijn moeder Franca altijd al een eigen pizza- en pastazaak openen, maar ze heeft het uiteindelijk nooit gedaan. Mijn ouders zijn geboren in Italië - mama is van de streek Calabrië, papa van Molise - en uiteraard stonden pasta's en pizza's steevast op het menu", vertelt Silvio. "De kunst van de Italiaanse keuken heb ik dus van hen geleerd. Mijn broer Angelo en mama zullen ook regelmatig meehelpen in de zaak." Op de kaart staan alvast meer dan negentig pizza's . De eerste reacties van de klanten zijn bijzonder positief. "De pizza Al Dente blijft zeer populair. Je hebt een gewone en luxueuze versie. Met courgette, artisjok, champignons, kappertjes, zongedroogde tomaatjes en zelfs zwarte truffel is het beleg lekker rijkelijk." Verder staan ook risotto en salades op de kaart. Nieuw is bovendien dat Al Dente voortaan ook aan huis levert. "Vroeger leverde het restaurant enkel bij bedrijven, maar nu komen we dus ook bij de mensen thuis", zegt Amy.





Openingsuren

Pizza- en pastabar Al Dente in de Nieuwpoortsesteenweg in Gistel is open van dinsdag tot en met zondag telkens van 11.30 tot 13.30 uur en van 17 tot 22 uur. Voor meer informatie kan je bellen naar een van de volgende nummers: 059/43.41.21 en 0472/39.15.22. (TVA)