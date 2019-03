Nieuwe traiteur ‘Il Piccolo Mondo’ opent de deuren: “Kneepjes van het vak geleerd van vader” Timmy Van Assche

12 maart 2019

18u05 0 Gistel In de Stationsstraat 38 zwaaien Stefanie Vlaeminck en Sam Heughebaert de deuren van hun nieuwe zaak open: Il Piccolo Mondo.

Het Oostendse koppel heeft al aardig wat ervaring in de horeca. Zo werkte Sam voorheen nog in het bekende restaurant La Stalla, Stefanie was actief in tearoom Intermezzo. “Maar de echte kneepjes van het vak leerden we van mijn papa Jan, die al meer dan 35 jaar traiteur Piemonte uitbaat in de Oostendse Sint-Sebastiaanstraat. Ook mijn broer Pieter staat daar in de zaak en we werken logischerwijs op dezelfde professionele en kwaliteitsvolle manier”, vertelt Stefanie.

Recht uit het zuiden

Sam en Stefanie verbouwden een voormalige krantenwinkel drie, vier maanden lang om tot een knappe traiteur. Behalve een professionele keuken achterin, ademt de winkel zelf een zuiderse sfeer. Behalve verschillende soorten pasta en Italiaanse wijnen, kan je hier smullen van een rijk aanbod lasagne, ravioli, tagliatelle of tortelone. Ook slaatjes, olijfoliën en tal van andere delicatessen staan op het menu. De meeste producten en ingrediënten komen recht uit Zuid-Europa. “Alle gerechten maken we volledig zelf. Sam werkt bijvoorbeeld nog bij Woonwel, maar ‘s ochtends en ‘s avonds - voor en na zijn werk, dus - komt hij mee de gerechten bereiden. In Gistel heb je wel bakkers, slagers en speciaalzaken, maar een Italiaanse traiteur had je hier nog niet.” Burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) juicht de komst van Il Piccolo Mondo toe. “De zaak is een mooie aanvulling op het bestaande horeca- en shoppingaanbod. Dergelijke speciaalzaken weten zich duidelijk te onderscheiden en geven onze stad extra uitstraling.” Alle info: 059/40.36.30 of il.piccolo.mondo@outlook.com.