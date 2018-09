Nieuwe speeltoestellen in twee wijken 06 september 2018

Er komen in Gistel speeltoestellen in de wijken Eigen Haard, nabij de Snaaskerkestraat, en Brouwershove, bij de bibliotheek. Dat meldt schepen voor N-VA Gilbert Beirens. "De vraag komt voort uit bewonersvergaderingen", aldus Beirens. "In de wijk Eigen Haard werd extra overleg georganiseerd, zodat ze mee de keuze voor de speeltoestellen konden bepalen." Op vijf plaatsen komen er kleinere toestellen voor de allerjongste kinderen. In Brouwershove komt een klim- en klautertoestel gemaakt van boomstammen. Later krijgt dat toestel gezelschap van wilgenhutten en een houtsculptuur. Het stadsbestuur investeert in totaal 29.100 euro in de nieuwe toestellen. (TVA)