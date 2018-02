Nieuwe editie 'Open Budo Games' 21 februari 2018

Gevechtssportvereniging Fighting Spirit organiseert een nieuwe editie van de Open Budo Games. Zaal Zomerloos in de Sportstraat vormt zondag vanaf 8.30 uur het decor. "Recreatieve beoefenaars van alle gevechtssporten zijn welkom, ongeacht hun discipline", vertelt organisator Hans Balcaen. "De clubs zullen het opnieuw tegen elkaar opnemen in verschillende disciplines: 'circuit fun', 'self-defense' en 'kata', 'gladiator stick fight' en het spectaculaire 'full contact knife fight', uniek in Europa. Ook klassieke breektesten, waarbij betonblokken en dakpannen sneuvelen, zijn van de partij. Met een 100-tal deelnemers belooft het een hoogdag te worden voor de recreatieve gevechtssport." De Games zijn de enige open wedstrijd van gevechtssporten in België. Deelnemen kan vanaf 8 euro, toeschouwers tellen 2 euro neer. Meer info: www.fightingspirit.be en 0485/35.11.61. (TVA)