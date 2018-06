Nieuw vijzelgemaal kan 500 liter per seconde wegpompen 28 juni 2018

In december 2017 is de provincie West-Vlaanderen gestart met de bouw van een noodpompgemaal op de vaart in Snaaskerke. Gisteren werd de vijzel in het pompgemaal geplaatst. Het noodpompgemaal staat ter hoogte van de Kanaalstraat, bij de dorpskern van Snaaskerke. Het is nodig om de waterproblematiek in de buurt aan te pakken. Het rioleringsstelsel in Snaaskerke komt onder druk te staan bij hoge waterstanden in het Snaaskerkegeleed, die het regenwater van Gistel afvoert naar Oostende. Het project bestaat uit de bouw van een bufferbekken en de bouw van een vijzelpomp die 500 liter per seconde in het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort kan overpompen. De provincie betaalt in totaal 480.000 euro. (TVA)