Nieuw schoonheidssalon pakt uit met revolutionaire ‘plasmalift’ Timmy Van Assche

12 december 2018

13u43 0 Gistel Onlangs heeft Sharon Galle haar gelijknamige schoonheidssalon geopend in de Stationsstraat. Ze pakt uit met de behandeling ‘plasmalift’, een nieuwigheid in de wereld van de lichaamsverzorging.

“Schoonheidssalon Sharon staat voor kwalitatieve en professionele verzorging”, zegt zaakvoerster Sharon Galle. Ze is gespecialiseerd in gelaatsverzorging, pedicure en manicure, epilatie en totale lichaamsverzorging. Ook nagels krijgen de nodige aandacht. “Geheel nieuw in ons aanbod zijn laserontharing en laserbehandeling van schimmelnagels. Waar we ontzettend fier op zijn, is onze behandeling via ‘plasmalift’. Dat is een nieuwe techniek waarbij kleine schokjes worden gegeven op de huid en onderliggende spieren gestimuleerd worden. Zo krijgt je huid een echte ‘lift’. Ik ben al dertien jaar actief als schoonheidsspecialiste, maar zette nu pas de stap als zelfstandige. Ik heb het me nog geen moment beklaagd. Onze agenda zit mooi vol.”

Een kleine behandeling kan al vanaf 10 euro. Alle info en afspraken: 0475/51.85.25, Facebook en sharongalle@hotmail.com.