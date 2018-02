Na zware brand: Eethuis Amarant heropent op Valentijnsdag 13 februari 2018

02u51 0 Gistel Eethuis Amarant in de Kaaistraat in Gistel gaat morgen op Valentijnsdag opnieuw open, anderhalve maand nadat een zware brand het hele interieur verwoestte.

Katelijne Vanderbeke, zaakvoerster en partner van burgemeester Bart Halewyck (CD&V), is blij dat ze opnieuw in de potten kan roeren en klanten kan bedienen. "Het waren slopende en hectische tijden, maar veel tijd om bij de pakken te blijven zitten was er niet", zegt Katelijne. Haar zaak was pas sinds november 2017 open, maar op 3 januari kwam ze 's avonds thuis en merkte ze dat er een felle brand woedde in haar restaurant op de benedenverdieping. Burgemeester Bart Halewyck lag boven te slapen en werd door de brandweer gered uit het brandende huis.





"Toen ik 's anderendaags de ravage zag, had ik niet gedacht dat de zaak zo snel zou kunnen heropenen. Die timing heb ik vooral danken aan de firma die instaat voor de herstelling. De elektriciteit, het pleisterwerk en het hele interieur zijn volledig vernieuwd", aldus Katelijne. "Het wordt nog hard doorwerken om alles op tijd klaar te krijgen, maar ik heb er alle vertrouwen in. Ook Bart zal zoals voordien geregeld de handen uit de mouwen steken in de zaak. Hij was altijd een grote steun, zowel voor als na de brand", aldus Katelijne. Ook pas deze week kan het gezin terug in de woning trekken. Eethuis Amarant is vanaf morgen elke week open van woensdag tot zaterdag. "Voor het valentijnsdiner van woensdagavond, op basis van lotte en zalm, zijn er overigens nog enkele tafels beschikbaar", zegt Katelijne. Alle info op eethuisamarant.be. (BBO)