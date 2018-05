Na 17 jaar op ziekbed eindelijk verlost van cyste 26 mei 2018

02u28 1 Gistel Voor Ronny Provoost (55) uit Gistel is er na 17 jaar helse pijnen opnieuw licht aan het einde van de tunnel. De peperdure operatie in Cyprus die de uiterst zeldzame Tarlov-cyste in zijn onderrug moest wegnemen, is geslaagd. "En dat allemaal dankzij de mensen die mij steunden via crowdfunding", zegt Ronny.

"Toen ik wakker werd na de operatie, voelde ik mij meteen beter. Ik kon mijn ledematen snel bewegen en na 48 uren kon ik al mijn eerste stappen zetten. Verrassend, want de dokter zei dat het een uiterst moeilijke operatie was. Ik moet wel nog een lange tijd rusten en de zenuwen laten herstellen", vertelt Ronny. Hij had op een gegeven moment het geloof in beterschap verloren. 17 jaar geleden stond Ronny op met spasmen en pijn vanwege de cyste. Die nestelde zich steeds verder rond zijn zenuwen, waardoor de pijn en de kans op verlamming groter werden. De laatste jaren bracht hij vooral door in zijn ziekenhuisbed in zijn woonkamer. Dokters in België wilden hem niet opereren wegens te risicovol en te weinig expertise. Ronny vond de Amerikaanse chirurg Frank Feigenbaum, die drie keer per jaar operaties uitvoert in een privéziekenhuis in Cyprus. "De operatie kostte 40.000 euro. Dankzij crowdfunding en de spaghetti-avond in basisschool Sint-Jozef Sint-Pieter in Blankenberge, waar mijn vrouw Rita lesgeeft, was dit allemaal mogelijk. Dat alles bracht samen 30.000 euro op. Ik wil iedereen bedanken. Ik heb er al enorm van genoten om samen met mijn vrouw een eerste wandeling te maken. Ze heeft mij altijd ondersteund." (BBO)