Moeder en kindje over de kop op E40 02u27 0

Op de afrit van de E40 richting Brussel in Gistel is vrijdagavond opnieuw een wagen van de baan geraakt. Een vrouw, die op weg was met haar kindje, schatte rond 22 uur de bocht verkeerd in en raakte zo van de rijweg af. De wagen ging over de kop en belandde uiteindelijk op zijn dak in de struiken. De brandweer snelde ter plaatse, omdat aanvankelijk werd gevreesd dat de inzittenden gekneld zaten in het wrak. Bij hun aankomst had de vrouw, samen met haar kindje, al op eigen kracht haar wagen kunnen verlaten. Beiden werden voor een medische check-up overgebracht naar het ziekenhuis. Het verkeer liep door het ongeval beperkte hinder op. De jongste tijd lieten verscheidene bestuurders zich in de flauwe bocht verrassen. (SDVO)