Moeder dient klacht in tegen 14-jarige pester 20 maart 2018

02u39 0 Gistel De moeder van de 14-jarige jongen die vrijdag in het ziekenhuis belandde na een duw, dient klacht in bij de politie tegen een 14-jarige schoolgenoot die verantwoordelijk zou zijn voor de pesterijen.

Het incident gebeurde vrijdag na schooltijd nabij het Atlas Atheneum in Gistel. Daarbij kwam een leerling van 14 jaar slecht neer na een duw, waardoor hij een hersenschudding opliep en het weekend in het ziekenhuis moest doorbrengen. De jongen wordt al een tijdlang gepest en er waren al gesprekken op school gaande om het aanhoudende probleem op te lossen. Vrijdag bleek dat die gesprekken geen zoden aan de dijk hadden gebracht. De moeder van het slachtoffer diende nu klacht in tegen een 14-jarige schoolgenoot. De school liet weten niet meer te willen communiceren over het voorval en wil het incident intern aanpakken. Er is een klassenraad opgesteld om te overleggen en om uiteindelijk de nodige maatregelen te treffen. De politie start nu dus tegelijkertijd ook een onderzoek naar de pesterijen. Het slachtoffer keert donderdag terug naar het Atlas Atheneum. (BBO)





Meer over Atlas Atheneum

Gistel