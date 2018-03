Minister Homans vraagt onderzoek naar lessen Arabisch 07 maart 2018

Vlaams minister van binnenlands bestuur Liesbeth Homans (N-VA) beveelt provinciegouverneur Carl Decaluwé een onderzoek naar de lessen Arabisch van het OCMW. Die lessen zijn er vooral voor medewerkers, hulpverleners en vrijwilligers om een brug te slaan met nieuwkomers.





"Ik verwerp dit initiatief, vanuit al mijn bevoegdheden en als persoon", antwoordde Homans op een vraag van Stefaan Sintobin (Vlaams Belang). "Het initiatief is onverenigbaar met onze integratiedoelstellingen. Het is belangrijk dat nieuwkomers vanaf dag één in een taalbad Nederlands worden ondergedompeld. Als er mensen zijn die de taal onvoldoende zouden beheersen, zijn er andere manieren om daar mee om te gaan, zoals pictogrammen."





Homans wil het exacte doel van de lessen kennen. "Lokale overheden zijn verplicht het Nederlands als omgangstaal te hanteren. Wordt die wetgeving overtreden, zal ik optreden", aldus Homans. Het Gistelse OCMW laat nieuwkomers al verplicht Nederlands volgen via avond- en volwassenonderwijs.





(TVA)