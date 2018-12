Meesterlijke zelfspot: burgemeester Halewyck neemt afscheid met overlijdensbericht en doos zakdoekjes Timmy Van Assche

21 december 2018

19u00 4 Gistel Burgemeester Bart Halewyck (CD&V) nam op hilarische wijze afscheid van het stadspersoneel. Als uitnodiging verstuurde hij een overlijdensbericht, op het afscheidsfeestje kreeg hij prompt een doos met zakdoekjes overhandigd. “Als politicus moet je kunnen relativeren”, reageert Halewyck.

Eerlijk: je moet het maar doen, je eigen overlijdensbericht schrijven. Burgemeester Halewyck verstuurde er zo tientallen naar zijn collega-schepenen en medewerkers op het stadhuis als uitnodiging op zijn afscheidsfeest. “Gestart op 1 januari 2007 te Gistel en door gedwongen omstandigheden afscheidnemend op 31 december 2018, eveneens in zijn gelievde Gistel.” Dat hij ‘gelievde’ met een ‘v’ schrijft, is een verwijzing naar de heilige Godelieve. Gistel houdt elk jaar een optocht ter ere van de heilige, Halewyck stapt er zelf in mee. Schepen Michel Vincke (sp.a) was niet uitgenodigd. De vriendschapsrelatie tussen Halewyck en Vincke is bekoeld, nadat sp.a met N-VA en Open Vld een nieuwe coalitie vormde op de verkiezingsavond - meteen de reden waarom Halewyck kwam ‘te overlijden’.

Lachen geblazen

Maar Halewyck wou afscheid nemen in stijl. En hoe: zelden gezien hoeveel zelfspot en zin voor relativering een politicus aan de dag legt. In een zelfgemaakt filmpje, ‘De 12 werken van Bart’, haalde hij beelden tevoorschijn van zichzelf als baby en kind. In een ronduit hilarisch hoofdstuk drijft Halewyck pas echt de spot met zichzelf. In een resem sketches toont hij aan een volle zaal hoe hij ‘mislukte’ als onder meer muzikant, kelner, schapenboer en skileraar, alvorens burgemeester te worden. Hij grapt zelfs over zijn scheiding. In dat filmpje spreekt ook bijvoorbeeld Yves Leterme een boodschap in. Nadat iedereen flink wat had gelachen, stopte een medewerker prompt een doos zakdoekjes in de handen van Halewyck en volgden heel wat speeches. “We zijn nu twaalf jaar verder, maar Bart is ook twaalf kilo rijker”, mopte een van de medewerkers. “Hij bracht het personeel dicht bij elkaar en smeedde goeie banden met en tussen het personeel.” De losse sfeer op het feestje zegt veel over de positieve gang van zaken op het stadhuis. Onder meer algemeen directeur Joost Mangeleer en schepen Annie Cool (CD&V) spraken de zaal toe. Vooral met grappige anekdotes, maar ook met een rake sneer naar andere politici. “Bart is een man van zijn woord, dat kan niet van iedereen gezegd worden”, verwees Cool naar Open Vld en Sp.a.

RIP

Toch bleef humor de boventoon voeren van het afscheidsfeest. Er werd dan ook hartelijk gelachen toen Halewyck een zwarte T-shirt kreeg met daarop ‘Burgervader RIP’. In een verrassingsfilmpje werd de draak gestoken met Halewycks vaak kleurrijke kledingstijl. Hij kreeg het pas moeilijk toen hij een grote kaart uit de enveloppe trok met daarop handtekeningen van alle medewerkers en de boodschap ‘We zullen je missen’. “Eigenlijk had ik een speech voorbereid met àlle punten die we hebben gerealiseerd gedurende de afgelopen jaren. Maar die laat ik achterwege, laat ons klinken. Voor de mooie jaren wil ik iederéén bedanken: niet alleen de vele mensen die nu voor de stad werken, maar ook zij die ons in tussentijd hebben verlaten - door pensioen, ontslag, ziekte of overlijden. Kijk, het is de politiek die beslissingen maakt, maar het zijn de mensen die het grote werk uitvoeren. Jullie verdienen alle respect”, sprak hij uit het hart. Alle humor van de middag ten spijt, liet de uittredende burgemeester ook een traan rollen. Ook zijn kinderen hielden het niet droog. “Weet je, als politicus moet je kunnen relativeren, vandaar de grote dosis (zelf)spot. Wat voor zin heeft het om in een hoekje te zitten wenen. Dit is het mooiste afscheidsfeest dat ik me kon inbeelden." Halewyck voegde er ook aan toe om het komende jaar te bezinnen en in april te voet naar Compostella te trekken. Toch neemt hij geen afscheid van de politiek en pikt hij zijn zitje in de gemeenteraad op.

