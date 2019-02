Meerderheid dient klacht in tegen CD&V, die twee mannen aanstelde voor Bijzonder Comité

Timmy Van Assche

10u18 0 Gistel Meerderheidspartijen Open Vld, sp.a en N-VA hebben samen een klacht ingediend bij de raad voor verkiezingsbetwistingen tegen oppositiepartij CD&V. Die duidde twee mannen aan om te zetelen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Volgens de wet moeten dat echter een man en een vrouw zijn.

Het OCMW maakt voortaan deel uit van de vaste stadsdiensten. Maar elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn richt een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) op. Dat is een tweede uitvoerend orgaan van het OCMW dat onder meer bevoegd is voor individuele dossiers rond maatschappelijke dienstverlening en integratie. Het Bijzonder Comité in Gistel bestaat namens de meerderheid uit voorzitter en schepen Michel Vincke (sp.a) en Gerard Gevaert (Open Vld), Kristien Hollevoet (Open Vld), Conny Dierendonck (N-VA) en Chris Schmitt (sp.a). Oppositiepartij CD&V vaardigt Arnold Stael en Luc Ghyselbrecht af. En dat is volgens de meerderheid het probleem.

“Volgens artikel 92 van het decreet Lokaal Bestuur moet dergelijke voordrachtakte zowel uit kandidaten van het mannelijk als vrouwelijk geslacht bestaan”, klinkt het in een gezamenlijk persbericht. “Gelet op de felle kritiek van CD&V dat vrouwen ondervertegenwoordigd zouden zijn binnen de meerderheid en binnen Open Vld, vindt de coalitie het niet kunnen dat CD&V zelf flagrant de wet overtreedt.”

Schepen Michel Vincke (sp.a) verduidelijkt. “Wanneer een partij twee leden mag afvaardigen in het Bijzonder Comité, moet het wettelijk gezien een man en een vrouw zijn, en dus geen twee mannen. Principieel kunnen we dus niet akkoord gaan met de voordracht van CD&V. Wij willen na de woelige installatiezitting vooral een signaal geven. Onze klacht werd tijdig ingediend: binnen de dertig dagen na de installatiezitting.”

“Had vermeden kunnen worden”

Het is erg uitzonderlijk dat net de meerderheid klacht indient tegen de oppositie en dan nog wanneer de nieuwe legislatuur al begonnen is. “We hadden Donata Tournoy als vrouwelijke opvolger aangeduid voor zowel de gemeenteraad als voor het Bijzonder Comité en dachten daarmee aan de wet te voldoen”, zegt oppositieraadslid Annie Cool (CD&V). “Het is wat het is, maar deze klacht had vermeden kunnen worden. De kandidatuur van de twee mannen werd ontvankelijk verklaard door zowel de volledige gemeenteraad als ambtenarij. Er kwam geen reactie op hun voordracht en ze mochten zelfs hun eed afleggen. Had men ons dit tijdig gemeld, konden we nog ingrijpen. Spijtig dat er pas na al die tijd na de installatie klacht werd ingediend. CD&V levert traditioneel sterke vrouwen af, in de gemeenteraad zijn drie van de zeven raadsleden een vrouw.”