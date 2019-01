Meer weten over reuma? Senioren Adviesraad organiseert panelgesprek en infomarkt Timmy Van Assche

19 januari 2019

14u07 0 Gistel Op dinsdag 29 januari om 13.45 uur organiseert de Senioren Adviesraad (SAR) in zaal Zomerloos een panelgesprek en informatiemarkt rond het thema ‘reumatische aandoeningen’.

In de volksmond wordt het woord ‘reuma’ vaak gebruikt om pijn en stijfheid in de gewrichten en de spieren aan te duiden, maar reuma is véél meer dan dat. Het is een verzamelnaam voor een tweehonderdtal acute en chronische aandoeningen die ons bewegingsstelsel - spieren, pezen, gewrichten - en het bijbehorende bindweefsel aantasten en die niet aangeboren zijn of veroorzaakt werden door een ongeval of trauma. Sommige reumatische aandoeningen zijn gelokaliseerd en op lange termijn niet zo ernstig. Andere zijn systeemziekten, ze kunnen zich met andere woorden over het hele lichaam manifesteren en organen zoals bloedvaten, nieren, lever, longen en hart aantasten. Heel wat mensen hebben last van deze aandoeningen. Maar weten we wel voldoende over reuma en alle bijhorende symptomen?

Infostandjes

“Wij hebben een deskundig panel samengesteld, dat ons een antwoord zal bieden op de vele vragen”, laat de SAR weten. “Daartoe behoren Specialist dokter Martin Maertens, Reumanet, een patiënt, kinesist en diëtiste Els Corstjens verbonden aan de Koninklijke villa. Het geheel wordt aan elkaar gepraat door Ann Vandenbroele. Verder kunnen alle deelnemers heel wat informatie sprokkelen aan de diverse standen.” De toegang bedraagt 2 euro en daarvoor krijg je ook een kop koffie. Inschrijven kan via het onthaal in de Zonnewijzer of bij de verschillende ouderenverenigingen van de senioren adviesraad. Meer info: info.welzijn@gistel.be of 059/27.06.57.