Mazoutspoor van 1 kilometer opgeruimd JHM

01 februari 2019

17u29 0

In het centrum van Gistel lag vrijdag tegen de middag een mazoutspoor van ruim 1 kilometer. Die begon in de Stationsstraat en liep richting de Markt. De brandweer kwam ter plaatse om het goedje op te ruimen. Wie de veroorzaker is kon niet achterhaald worden.