Maria wint vrijwilligersprijs van Beweging.net 24 mei 2018

De Gistelse afdeling van Beweging.net reikte voor de tiende keer haar Affaytadiprijs uit, een beloning voor vrijwillige en sociale inzet.





Laureaat werd Maria Vandenbroucke uit Snaaskerke. Zij startte in de KLJ, was 25 jaar actief bij Samana - de vroegere Ziekenzorg - en bij KVLV. Vandaag is zij nog steeds actief bij Okra en Sint-Vincentius. Ze is ook parochiaal verantwoordelijke voor de kerk van Snaaskerke. De prijs werd uitgereikt door Dirk Laleman, voorzitter van CM Oostende en schepen in Ichtegem.





(TVA)