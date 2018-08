Margriet (106) en Ivonne (103) lachen wat af tijdens eerste skypegesprek 17 augustus 2018

02u31 0 Gistel Margaretha 'Margriet' Deschuytter is 106 en woont al vier jaar in het woonzorgcentrum 't Hoge in Alveringem. En nu kan ze op haar gezegende leeftijd zeggen dat ze al geskypet heeft. "Met haar oude vriendin Ivonne Desimpel (103), die in het woonzorgcentrum Sint-Godelieve in Gistel woont", vertelt animator Caroline Dechambre.

"We willen met dit initiatief het skypen meer promoten, want het systeem verkleint de afstand met vrienden en familie", zegt Caroline. "In het begin snapten de twee niet goed hoe alles werkte. Maar ze vonden het bijzonder grappig toen ze zagen hoe ze naar elkaar konden zwaaien." Er werd nog een pak meer gelachen toen Ivonne vroeg "Heb je er ook nooit ene moeten hebben?", doelend op het feit dat beide vriendinnen nooit zijn getrouwd geweest. "Het feit dat ik nooit getrouwd ben geweest is de reden dat ik zo oud ben geworden", antwoordde Margriet. "Dat en de 'kerrepap' die we zo graag lusten", grinnikte Ivonne op haar beurt.





"We hebben gemerkt dat skypen een positief effect heeft", zegt Caroline. "We moeten het promoten, want veel familieleden wonen te ver om vaak op bezoek te komen." Het gesprek vond een paar dagen geleden plaats. "Veel herinnert Margriet zich er niet van, maar op het moment zelf heeft ze genoten. Dat is wat telt", besluit Caroline. (GUS/CDR)