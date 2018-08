Man opgepakt drie jaar na uitspraak 28 augustus 2018

02u30 0

Een 47-jarige Marokkaan heeft in de Brugse rechtbank verzet aangetekend tegen de vier jaar cel die hij drie jaar geleden kreeg in een grote drugszaak. Spilfiguur in het dossier was een 46-jarige garagehouder uit Gistel, Gerrit T. De garagist kreeg in beroep tien jaar cel voor de smokkel van 194 kilo hasj, onder meer met sportvliegtuigjes. De zaak kwam aan het licht in 2013 toen in een bestelwagen een dubbele bodem werd gevonden waarin de drugs verstopt zaten. Kompaan Mohamed H. werd recent opgepakt en opgesloten in de Brugse gevangenis. De man vraagt nu de vrijspraak. "De contacten met Gerrit T. maakten deel uit van hun zakelijke relatie", pleitte zijn advocate. "Van drugs was geen sprake." Uitspraak op 3 september. (SDVO)