Man (48) vrijgesproken voor drugssmokkel in beroep Jeffrey Dujardin

13 februari 2019

14u33 0 Gistel Een 48-jarige Brusselaar is in het Gentse hof van beroep vrijgesproken. De man werd verdacht deel uit te maken van een internationale drugsbende. De man, Mohammed H., zit in de export van wagens naar Afrika. In eerste aanleg kreeg de man een celstraf van vier jaar voor de feiten.

De Brusselaar kwam in het vizier van de politie nadat in een garage van Gerrit T. in Gistel 194 kilo hasj werd gevonden in maart 2013. De hasj zat verstopt in een verborgen compartiment van een bestelwagen. De politie kwam tot de conclusie na onderzoek dat de drugs vanuit Marokko overgevlogen werd naar Spanje en zo via bestelwagens tot in België gebracht werd. Het hof van beroep in Gent veroordeelde Gerrit T. hiervoor tot een gevangenisstraf van acht jaar. H. werd pas in 2018 gevat.

Voor de procureur-generaal in beroep was er weinig twijfel. “De gesprekken die tussen Mohammed H. en T. plaatsvonden zijn toch moeilijk te begrijpen. Meneer zit in de exportwereld, maar soms spreken ze over wagens, zoals een mobilhome, die heen en terug komen. Als je daarbij als achtergrond drugssmokkel ziet, dan lijkt dat toch zeer verdacht”, aldus procureur-generaal De Smet die de bevestiging van straf vroeg, 4 jaar cel met ruimte voor uitstel. Meester Nadia Lorenzetti, de advocate van H., gelooft in zijn onschuld. “Zijn er gesprekken die vreemd overkomen? Ja. Maar men plukte gesprekken uit hun context, ze zijn al meer dan zes jaar oud. Ik hoop dat het hof mijn cliënt niet veroordeeld op pure suggestie.” De man kreeg in het hof van beroep de vrijspraak.