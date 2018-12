Maar liefst 14 mandatarissen zeggen lokale politiek vaarwel Timmy Van Assche

20 december 2018

23u48 1 Gistel Tijdens de allerlaatste gemeenteraad van 2018 werd aan veertien mandatarissen - zowel OCMW- als gemeenteraadsleden - hulde gebracht. Daarbij ook opvallende namen, zoals Roland Defreyne en de 80-jarige ex-schepen André Decoster.

Tijdens de laatste raadszitting van deze legislatuur gingen veertien uittredende mandatarissen terecht met de aandacht lopen. Onafhankelijke OCMW-raadsleden Pieter Decrock en Katrien Booy namen na zes jaar afscheid. CD&V’er Wim Verkempinck verlaat de raad na twee jaar, Open Vld ziet Johan Kerckhof na twaalf het OCMW uitzwaaien. Lut De Coster (CD&V) en Philip Struelens (Open Vld) zwaaien de gemeenteraad uit. Katrien Famil (N-VA) was ruim tien jaar op post. Ook schepen Erwin De Clercq, die deze legislatuur overstapte van N-VA naar CD&V, neemt afscheid van de politiek. “Ik had met cultuur en erfgoed enkele mooie bevoegdheden, het is dan ook spijtig dat ik net niet herverkozen raakte. (grapt) Toch ben ik blij nog enkele stemmen van N-VA te hebben afgesnoept. Ach, nu heb ik tijd om veel te reizen. Slovakije en Frankrijk staan hoog op mijn lijstje”, besluit de 60-jarige De Clercq. Met Karine Declerck verdwijnt na achttien jaar ook een kleurrijk figuur uit de gemeenteraad. Ze zetelde namens Open Vld en Sp.a, maar stapte uit beide partijen na interne discussies. Finaal werkte ze de legislatuur af als onafhankelijke. Tijdens de zitting nam ze emotioneel het woord. “Ik zal fier de gemeenteraadszaal verlaten. Binnen mijn eigen mogelijkheden heb ik heel wat stenen in de rivier kunnen verplaatsen. Ik dank de mensen die vertrouwen in mij hadden, maar ben ook zeer ontgoocheld in mensen waar ikzelf vertrouwen in had. Ik ben de afgelopen jaren diep gekwetst. Ik hoop dat de volgende politici het plezier terugvinden.”

Boegbeelden

Voorts namen nog enkele boegbeelden afscheid van de Gistelse politiek. Katrien Van Lerberghe (Open Vld) was OCMW-raadslid (1995-2000), schepen (2001-2006) en vervolgens opnieuw gemeenteraadslid (2007-2018). N-VA ziet schepen van stedenbouw Gilbert Beirens het toneel verlaten na dertig jaar. “Ik blik met fierheid terug. Het gabaritenplan is een van de belangrijkste verwezenlijkingen. Ook de invulling van de site van supermarkt Okay met een inclusief woonproject voor personen met een verstandelijke beperking is meer dan geslaagd.” Namens Open Vld stapt ook Roland Defreyne het na dertig jaar af. Hij was schepen (1989-1994) en vervolgens burgemeester (1995-2006). Na twaalf jaar als oppositieraadslid bracht hij Open Vld nu opnieuw in de meerderheid, maar zijn zoon Gauthier zal als burgemeester zetelen. “Het was een genoegen om een hoofdrol te mogen spelen in de Gistelse politiek en ik dank dan ook iedereen voor de mooie jaren. In onze gemeenteraad hadden we meestal zeer hoffelijke debatten en die traditie moet in de toekomst behouden blijven. Ik hoop dan ook dat politici niet zichzelf, maar hun ideeën verdedigen en de bal spelen in plaats van de man.” De hele raadszaal, inclusief talrijk opgedaagde publiek, veerde recht voor het afscheid van André Decoster. De christendemocraat, 80 jaar intussen, was maar liefst 36 jaar politiek actief. Hij was tussen 1983 en vandaag steevast gemeenteraadslid, behalve zijn zes jaar durende schepenambt van (1989-1994). “Dit afscheid had ik echt niet verwacht, nee. Dit pakt me”, reageert André. “Politiek zit in de familie. Mijn vader Viktor was in de jaren vijftig ook gemeenteraadslid, vanaf januari zal mijn zoon Peter namens CD&V in de gemeenteraad zetelen. Op mijn leeftijd is het tijd om afscheid te nemen. Maar ik ben en blijf alle politieke collega’s ontzettend dankbaar.” Gemeenteraadsvoorzitter Jan Willems (CD&V) feliciteerde alle uittredende raadsleden met enkele mooie woorden van dank.