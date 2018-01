Luka en Wolf zijn nieuwjaarskindjes 02u38 0 Benny Proot Baby Luka Maes, Rien Maes en Bo Weyns. Gistel In het AZ West in Veurne is om 2 uur 's nachts het eerste nieuwjaarskindje geboren in de regio. Luka werd al een tijdje verwacht door ouders Bo Weyns (27) en Rien Maes (28) uit De Panne.

"Ik was eigenlijk uitgerekend voor 23 december. Hij heeft de spanning er dus serieus ingehouden", vertelt mama Bo. "Het is leuk dat hij zijn eigen feestdag zal hebben." Het gezin vierde de overgang naar het nieuwe jaar dan ook op een speciale manier. "We hebben thuis met het gezin gegeten, maar al tijdens het eten waren de weeën begonnen, we zijn dan maar naar het ziekenhuis vertrokken. Luka is dat uiteindelijk om 2 uur geboren."





Het jongetje weegt 3,770 kilogram en is 52,5 centimeter lang. Ook in het AZ Damiaan kwam nog er nog een nieuwjaarkindje om 10.20 uur. Wolf meet 48 centimeter en weegt 2,940 kilogram bij zijn geboorte en is het zoontje van Lars Vanbillemont (34) en Lynn Buyvoets (27) uit Gistel. "We hadden een licht vermoeden dat Wolf wel eens vroeger zou kunnen komen. We zaten bij familie te eten en zijn na de maaltijd naar het ziekenhuis vertrokken", vertelt papa Lars. (LBB)





Benny Proot Baby Wolf Vanbillemont, Lars en Lynn Buyvoets.