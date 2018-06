Lichtenfabrikant ZUMI wint wedstrijd in Parijs 11 juni 2018

Het Gistelse verlichtingsbedrijf ZUMI is in de prijzen gevallen op de MUUUZ International Awards in Parijs, een wedstrijd voor innovatieve design binnen architectuur. De lichtenfabrikant werd bekroond voor zijn 'Acoustic Panel', een systeem van verticale en horizontale panelen die geluid absorberen en waarin regelbare ledverlichting is geïntegreerd.





"De bekroning die we in Parijs krijgen, zet ons internationaal nog meer op de kaart. Het stimuleert ons om te blijven innoveren. Zo onderzoeken we hoe we andere componenten zoals luidsprekers, rookdetectie en bewegingsmelders kunnen integreren in onze producten", zeggen Stephan Mees en Tony Decavele van ZUMI.





Het is de derde keer dat het bedrijf, dat pas in 2016 werd opgericht, in de prijzen valt met de panelen. Ook op Designregio Kortrijk Award en op de Surface Design Awards in Londen werden de panelen al bekroond. (BBO)