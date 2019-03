Lever jouw kurkresten in en geef ze een tweede leven Timmy Van Assche

03 maart 2019

12u59 0 Gistel Er is een nieuwe inzamelactie gestart van kurk, waardoor het natuurproduct gerecycleerd en herwerkt kan worden, en zo een nieuw leven kan krijgen.

Beweging.net, de West-Vlaamse milieufederatie, de provincie en netwerk voor kurkrecyclage Recycork zetten een nieuwe inzamelactie op poten. “kurk wordt gewonnen uit de schors van de kurkeik, die in het Middellandse Zeegebied voorkomt. Het is een beperkt beschikbaar natuurlijk materiaal met bijzondere kwaliteiten”, zeggen de initiatiefnemers. “Kurk inzamelen levert een actieve bijdrage aan de vermindering van de afvalberg. Waarom kurken ingezameld moeten worden? Ze worden gerecycleerd tot isolatiemateriaal of andere nuttige toepassingen. De inzameling en verwerking van kurken creëert werkgelegenheid voor mensen met een beperking.”

Welke kurk?

Je kan simpelweg de kurken van flessen afgeven, maar ook kurken onderleggers of overschotten van rollen of kurkisolatieplaten. De ingezamelde kurken worden voor vrijwilligers naar het recyclagepark gebracht, waar ze dus een tweede leven krijgen. De inzamelpunten in Gistel staan bij bibliotheek Ter Elst in de Warandestraat, buitenschoolse kinderopvang de Zonnebloem in de Sportstraat en de Oxfam wereldwinkel in de Kerkstraat.