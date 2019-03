Leerlingen SIGO trekken naar Wereldjongerendagen in Panama Timmy Van Assche

13 maart 2019

18u36 0 Gistel Twaalf leerlingen van het Sint-Godelievecollege, met afdelingen in Gistel en Eernegem, namen deel aan de Wereldjongerendagen in het Centraal-Amerikaans Panama.

Vorig schooljaar werden ze gescreend door afgevaardigden van bisdom Brugge. De jongeren dienden hun reis zelf te betalen en moesten bij thuiskomst de gemiste leerstof achteraf ook inhalen. “Het was dus geen plezierreisje, toch was het voor hen een onvergetelijke ervaring”, benadrukt adjunct-directeur Paul Mortier. “De eerste week verbleven ze in een klein dorpje in het regenwoud. Het was enkel met een bootje bereikbaar en er was een minimum aan comfort en elektriciteit. Een week zonder internet was voor sommigen wel even wennen.” De tweede week namen de SIGO-leerlingen samen met een honderdtal andere Vlaamse jongeren deel aan de Wereldjongerendagen in Panama City. “Het contact met de vele jongeren van over de hele wereld was overweldigend. Duizenden jongeren woonden de eucharistieviering bij die door paus Franciscus werd opgedragen. De laatste avond trokken de jonge pelgrims naar een weide voor de avondwake met de paus. Na een nacht op het veld geslapen en een ochtendmis bijgewoond te hebben, was het tijd om terug naar huis te vertrekken.” De twaalf leerlingen gaan ook het engagement om voor jong en oud te getuigen over hun ervaringen tijdens de Wereldjongerendagen.